台中市長盧秀燕推動「公托公幼倍增」、「美樂地共融公園計畫」、「社會住宅『台中好宅』開工」及「道路燙平專案」全面啟動。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕辦購物節，為後疫情時代拚經濟。（盧金足攝）

捷運完工，台中市進入捷運時代，改變大眾交通運輸選擇。（盧金足攝）

台中市軟硬體建設，民眾有感，「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，台中市進步8個名次，擠進六都前段班。（盧金足攝）

繼台灣世界新聞傳播協會公布全國縣市施政滿意度調查，台中市治安狀況、經濟發展、交通、環保、醫療衛生、社福和教育、幸福感等八大施政，幸福感超過8成，與桃園市並列第一，最新公布「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，台中市進步8個名次，擠進六都前段班，市府表示，對每份民調都虛心接受，以平常心當作參考，並持續努力各項市政建設。

2020縣市幸福指數大調查，去年六都第一是台北市，今年被桃園追過，台南市在縣市總排名退步8名，退出六都前段班，台中市總排名大躍進8名，闖進六都第三名，高雄市六都墊底。

台中市在2020縣市幸福指數中，排名六都第三，更是總排名唯一進步的直轄市，拿下2017年以來最佳成績，盧秀燕推動「公托公幼倍增」、「美樂地共融公園計畫」、「社會住宅『台中好宅』開工」及「道路燙平專案」全面啟動，舉辦第二屆的台中購物節，在防疫緊縮之下，創造90億的消費登錄，拚經濟帶頭衝。

市府舉經濟日報幸福指數大調查指出，在該「政府作為」的民調中，台中成績從去年40.6大幅進步到今年的72.8，高於全台平均69.7，顯示台中市政府的施政，縣市長務實施政，民意是最嚴厲的檢驗。

而從客觀數據方面，台中市民平均每人可支配所得為35萬2633元，排名全台第五，領先台南市、高雄市，亦是中南部最富裕的城市，統計數據也顯示，2020年台中市暴力犯罪率下降，排名是全台第三，就業率、平均壽命、家戶連網率都上升，城市進步的重要象徵。

(中時 )