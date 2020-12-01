林裕豐在節目說到貴婦欠債過程。(圖／翻攝自YouTube)

高利貸利息滾起來可說是相當可怕，演藝圈也有不少欠巨債的例子，資深媒體人林裕豐就在節目透露，一名上過報紙、雜誌的貴婦離婚後，雖然每個月有10萬贍養費，但還是不太夠，她輾轉認識錢莊老闆，並欠下高利貸，最後只好用身體還債，慘淪性奴，整個性愛過程還被拍下「各個角度都拍好」。

林裕豐在《震震有詞》講到這名貴婦，很常出席時尚派對，也上過報紙、雜誌，因為個性較為奔放，所以跟豪門處不來，最後離婚收場，每月領10萬贍養費，但對貴婦來說還是不太夠，所已透過朋友認識一名土豪˙，出手闊綽會買名牌包給她。

後來貴婦實在沒辦法，跟土豪借了2百萬，對方還要她不用擔心，簽本票就好不用算利息，「其實他都算計好的」，這個土豪以前就是做地下錢莊的，之後就開始跟貴婦算利息，「借2百萬要還1200萬」，讓貴婦不知所措。

而土豪就開始威脅利誘，表示很喜歡她，「那不然妳就跟我在一起，然後我們就做一次，一次就可以抵1千萬的利息」，貴婦無奈下只能答應，沒想到整個過程都被拍下，「各個角度都拍好」，受辱的貴婦擔心事情曝光會損害自己形象，沒辦法再接業配，遲遲不敢報警。

最後貴婦找前夫幫忙，請警察朋友幫忙把影片拿回來，「後來也是用兩百萬把這件事情給解決」，就是還了本金，不算利息，林裕豐就說「她的身體也付出了，利息就是那個，這滿悲慘的」。

(中時新聞網)