一名婚禮主持人日前分享她遇到的奇葩新人，竟然邀請前女友們參加婚禮、一起坐一桌，還要其中一人上台致詞，結果前女友開口第一句就是「如果他沒有遇到更適合的人，現在台上的人可能是我，但可能不會幸福…」，把場子搞得超尷尬。

這名婚禮主持人在Dcard發文，表示這對新人在婚禮上開「前女友桌」，事前與新娘對主持時，並沒有要這桌的人致詞，但婚禮當天，新娘突然改變主意，要多這一個橋段，原PO才知原來是新郎自己想邀請前女友，但新娘心裡很不爽，所以偷偷要原PO故意點她們現場發表感言、祝賀一下。

原PO接到任務後，趕在入場時跟其中一個前女友套好，等等講些祝福的話就好，不要把場面搞得太難看，結果前女友一拿到麥克風就變了，說道「三年前如果他沒有遇到更適合的人，現在在台上的可能是我，但我們可能不會幸福，很高興現在他能找到更適合他的人，恭喜兩位！」讓現場尷尬不已。

原PO崩潰說「真的是不知道該怎麼辦...只好硬著頭皮帶現場來賓拍手。」呼籲大家結婚前好好溝通，別意氣用事毀了婚禮。

對此，網友們紛紛留言「前女友那段真的是尬爆了」、「我覺得前女友講得蠻好...不過新郎蠻白目的」、「該不會就是我姐有去的那場吧，她回家就說今天遇到超可怕的現場哈哈」。

(中時新聞網)