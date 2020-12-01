藝珂集團(Adecco Group)近幾周的業務「略微地」超出管理階層預期，該全球最大人力資源公司周二表示，最近疫情的封鎖措施對招聘業務的傷害比原先擔憂的小。

該瑞士公司為工廠和辦公室提供臨時工等業務，指出10月和11月的營收下降速度持續出現逐步改善。

藝珂在對資本市場的交易文件中指出，多數歐洲國家近期的封鎖措施，對於集團服務的需求產生低於預期的衝擊。

藝珂先前指出，9月營收減少14%，優於第三季整體的跌15%。新冠疫情擴散，通常指工廠或辦公室招聘活動的減少。

藝珂展示了新的財務目標，包括在人員補充部門(staffing sector)搶回市占率，並且在快速成長的工程、IT、生命科學的招聘業務進行投資。

藝珂表示，目標是提高獲利率，將稅前息前折舊前攤銷前利潤(EBITA)從先前的2.5%~5.0%區間，提高到3.0%至6.0%範圍。

(時報資訊)