5G為電信業2020年關鍵字，展望2021年，5G持續是各家電信業者的競逐場域，台灣大(3045)總經理林之晨今就表示，2021年台灣大營運主軸包括手遊、momo以及5G等，預計2021年的資本支出會比今年少很多，當然，他也說，台灣大目前在5G各方面數據都比同業好，明年也會繼續保持。

展望2021年台灣大發展，林之晨表示，營運主軸包括有遊戲、momo以及5G等，但預計2021年資本支出會比今年少很多，只是實際數字還是要等董事會宣布，林之晨強調，台灣大在5G各方面數據都比同業好，明年也會繼續維持，但對於5G當下用戶數，則還是先賣關子。

林之晨最後也談到，台灣大數位經濟的表現已經凌駕電信服務，如果在用加值服務的角度去看可能是老電信業思維，台灣大是電信業轉型電信科技業比較快的，目前momo已經占一半，台灣大明年數位的營收會持續成長。

(時報資訊)