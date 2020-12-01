因美國總統當人拜登承諾，要投入2兆美元發展綠能，令市場預期白金需求會提高，加上因新冠肺炎疫苗消息削弱黃金避險需求，促使投資人轉買白金，支撐白金在11月份漲逾1成；分析師表示，未來綠能產業可能讓白金需求繼續提高。

紐約白金11月30日最新報價，報每盎司965.9美元，較前一交易日上漲1.1美元，11月累計漲幅約10.4%。(商品行情網)

(時報資訊)