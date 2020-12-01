《商情》預期需求提高 11月白金漲逾1成 16:142020/12/01 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國總統當人拜登承諾，要投入2兆美元發展綠能，令市場預期白金需求會提高，加上因新冠肺炎疫苗消息削弱黃金避險需求，促使投資人轉買白金，支撐白金在11月份漲逾1成；分析師表示，未來綠能產業可能讓白金需求繼續提高。 紐約白金11月30日最新報價，報每盎司965.9美元，較前一交易日上漲1.1美元，11月累計漲幅約10.4%。(商品行情網) (時報資訊) #白金 #漲逾 #提高 #拜登 #美國總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》延續11月升勢 美股期貨走高 14:322020/12/01 財經 陸11月製造業PMI 逾3年新高 04:102020/12/01 全球財經 需求走高 鉑金11月漲逾一成 04:102020/12/01 全球財經 錢太多 金控9月現金部位 逾1.6兆 04:102020/12/01 財經要聞 拜登入主白宮 消費基金漲相佳 04:102020/12/01 投資理財 《盤後解析》權值不低頭 台股收漲162點站最高 15:052020/12/01 財經 12月交易首日 台股開高 大漲一度逾百點 09:202020/12/01 財經 拜登抗疫團隊 成員背景多元 04:102020/12/01 全球財經 《商情》疫情確診數攀升 紐約棉花回落逾1％ 11:252020/12/01 財經 《港股》連袂收紅 恆指漲244點 國企揚125點 12:492020/12/01 財經 財經熱門新聞 怕台積電搶走EUV 爆死敵出招攔截荷廠ASML - 要聞 比特幣3年前慘案重演？末日博士狂炸12推文警告散戶 - 財經 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 陸加徵關稅重創 澳洲最大葡萄酒商市值3天蒸發296億 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。