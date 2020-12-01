國泰永續高股息ETF（00878）配合標的指數- MSCI臺灣永續高股息指數(MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Yield Top 30 Index)進行指數成分股調整（2020/12/1生效），本次調整刪除大聯大（3702）、力成（6239）、寶成（9904），新增台泥（1101）、國巨（2327）、可成（2474）。

此次調整係根據指數規則進行每半年度調整，MSCI歷經嚴謹的調查研究，給予成分股合理的ESG評等，如台泥在2018年底時成為全世界首家通過BS 8001循環經濟認證的水泥業，2019年更超標達成溫室氣體排放量控制，提早實現2030年的目標，故ESG評級被調高至BB級。

11月份配息型台股ETF表現，國泰永續高股息ETF以報酬率達6.87%(報酬率係以淨值計算），表現優異。目前台灣掛牌的配息型ETF包括:元大高股息元大（0056）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30(00701)、富邦臺灣優質高息(00730)、新光內需收益（00742）、元大台灣高息低波（00713）。

(時報資訊)