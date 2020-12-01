台船(2208)今天召開法人說明會，董事長鄭文隆指出，目前台船手持訂單合約金額超過900億元，在整個營收結構調整，全力拓展國艦國造與離岸風電業務，2021年有望轉虧為盈。台船也因應未來業務需求，啟動增資計畫，計於12月中旬送件，明年3月完成增資作業，計畫發行4.5億股。

台船目前資本額為47.29億元，未來10～20年，國艦國造部分將有高達數千億的業務及任務，因此台船向行政院提出調整資本額為100億元構想並獲得同意辦理，增資後資本額將達92.29億元，加上之前發行的20億元可轉換公司債到期後資本額將增加8億元，資本額將達到百億元目標。

台船原本長期倚賴90％以上的商船業務，今年持續降低，全力拓展國艦國造與離岸風電業務，造艦、造船、風電三大營運事業體明年營收比重估計60％、30％及10％。

到今年第3季底，台船手持訂單合約金額約900餘億元，尚待執行中金額約600餘億元。其中，國艦國造(含公務船)在手業務，計有海軍海昌計畫潛艦原型艦(未來後續艦7艘)、海軍鴻運計畫兩棲船塢運輸原型艦(未來後續艦3艘)、海軍安海計畫新型救難原型艦(未來後續艦4艘)、海巡署4,000噸級巡防艦4艘、海巡署1,000噸級巡防艦6艘、海巡署100噸級巡防救難艇12艘、財政部關務署100噸級巡緝艇4艘，合計公務艦艇手持訂單業務已逾700億元。

未來將持續爭取及掌握的業務有海軍震海計畫4,500噸級飛彈巡防艦原型艦1艘(未來後續艦19艘)(原型艦預算約245億元，預計110年底啟動)、中科院劍揚與慧龍專案、海巡署大型救難艦2艘、海巡署高緯度漁業巡護艦9艘、海巡署300噸級巡防艇20艘、科技部3,000噸級海洋研究船、國海院4,000噸級海洋研究船等。

除新造艦艇外，未來台船除了成為潛艦母廠外，亦將可能成為相關重要艦艇的維修廠，且維保業務利潤將優於造艦，可望優化毛利率。自110年起，國艦國造(含公務船)相關業務約佔台船營收比重達60％～70％。若以台船及所有轉投資公司合併總營收計算，國艦國造相關業務佔比可望達55％～65％。

離岸風電方面，已承攬沃旭大彰化風場水下基樁(PP)、興達海基委製基礎轉接段(TP)及多項海工大型鋼構件運輸業務；另由轉投資台船環海自112年起承接中能風場及海龍風場海事工程業務，以及由台船百分之百持股的台船防蝕科技公司以台船基隆、高雄兩地完備的塗裝廠房為基礎，扮演離岸風電重要的塗裝防蝕技術角色。未來離岸風電相關業務可望佔台船年營收比重8％～15％。若以台船及所有轉投資公司合併總營收計算，離岸風電業務佔比可望達15％～20％。

在商用船舶方面，目前在手業務尚有新加坡航商委製潛舉式載重船1艘、陽明海運2,800 TEU節能貨櫃船5艘、台船環海委託承建大型全迴旋式浮吊船(MIV)1艘，預計民國111年可全數交付完畢。由於近年國際造船市場嚴峻，加以國內欠缺船用主機、發電機等本土供應鏈，因此在國艦國造與離岸風電業務逐漸成型後，台船將不再承攬不具毛利或邊際貢獻商船業務。國輪部分，如中油、中鋼、台電等需求船舶，亦將以具有實質利潤業務再行承攬。預期未來商船營收比重將降至20％以下。

(時報資訊)