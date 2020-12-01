樂觀的貿易與製造業數據提振了對經濟將加速從新冠肺炎疫情復甦的期望，周二南韓KOSPI指數收漲1.66%，為2,634.25點，收復前一日下挫1.6%的失土。

大型股普遍上揚，重量級三星電子收漲1.7%，SK海力士漲3.1%，成為驅動韓股大漲的主力。

全球對南韓記憶體晶片的需求暢旺，帶動11月整體出口成長4%，扭轉了10月的出口衰退，預告經濟將從疫情衝擊中復甦。

受惠於全球需求與生產穩定復甦，南韓11月製造業活動創下近10年來最強勁的擴張。中國11月製造業指數亦創下10年新高，亦為韓股帶來助力。

韓亞航大漲11.07%，此前首爾法院批准韓進KAL控股公司的股票發行計畫，為大韓航空收購債台高築的韓亞航掃除障礙。

外資轉賣為買，今日買超韓股734億美元。前一日外資大舉賣超韓股2.4兆韓元，創下歷史新高。

韓元微升0.03%，收在1,106.2兌一美元。

(時報資訊)