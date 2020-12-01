台中捷運藍線目前正辦理綜合規劃作業。市議員張家銨、蔡耀頡1日為鄉親請命說，捷運藍線位於坪頂設站，還將捷運機廠要蓋在大肚山保護區內，對當地居民十分不公，建議於坪頂設站，並規劃將捷運藍線延伸到近太平區。交通局長葉昭甫說，市府將從工程面、財務面等綜整考量檢討設站的可行性。

張家銨指出，捷運藍線自B3弘光科大站至B5東海別墅站間，間隔4.6公里卻無設站，市府忽略大肚山遊園路垂直路廊的需求；依據「台灣大道公車專用道各車站平均每日上下車人數」的統計，坪頂站上下車人數均超過目前仍陷爭議的B4正英路站許多，捷運藍線應於台灣灣大道遊園路口設坪頂站。

交通局長葉昭甫說，市府將從工程面、財務面等綜整考量檢討設站的可行性。（陳世宗攝）

張家銨說，市府公布的捷運藍線龍井機廠預定地，位於大肚山保護區內，捷運機廠預計面積高達12至15公頃，直接開闢在保護區內，恐有危害生態環境及地質敏感問題；她要求生態環境主管單位農業局，應加入市府的捷運推動小組，表達專業意見。

蔡耀頡表示，捷運藍線預計延伸到太平，但目前卻無公車路線由台灣大道上連結到太平地區；他要求市府應規劃開闢捷運藍線先導公車，行駛捷運藍線全線的預計路線，從台中港一路至太平地區培養路廊先期運量，並滾動式蒐集數據，當作提到中央審查依據，展現推動捷運藍線延伸太平的決心。

葉昭甫指出，捷運藍線目前在綜合規劃期末檢討階段，遴選車站區位主要考量運輸需求、最適站距、工程條件、用地取得及周邊都市發展等因素；因遊園南路口位於大肚山頂鄰近進機廠路線及路線轉彎段，且介地下站（國際街）及高架站（弘光科大）間，市府將從工程面、財務面等檢討設站可行性。

葉昭甫強調，捷運機廠規劃設置在龍井保護區內，工作會議中邀請都發局、農業局及水利局共同討論可行性；將依據環境影響評估法，完成環評相關作業及審查程序。未來於捷運機廠設計、施工階段將採最小用地取得，以減少山坡地開挖及整地範圍，另為降低環境衝擊，將不另外辦理土地開發。

(中時 )