氣象局今日下午15時55分發布5縣市豪雨、大雨特報。(圖取自氣象局)

受到東北季風影響，氣象局於今(1)日下午15時55分發布5縣市豪雨、大雨特報。豪雨特報地區為，基隆市、新北市、宜蘭縣，大雨特報地區為台北市、花蓮縣。氣象局提醒，易有短時強降雨，今日宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北地區及臺北、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

對此，氣象達人彭啟明表示，明日降雨減緩，溫度方面也會稍微回溫，但到了周四晚上開始，另一波冷空氣將會報到。彭啟明指出，這波水氣是來自南海東風波動的水氣，透過中層輸送到台灣，可以從雲圖上看到一廣泛的雲系從南海延伸，配合上東北風的低層地形降雨，但台灣西半部雲量雖多，都是中高層雲系，降雨頂多是靠山區有些零星短暫雨。

彭啟明也指出，近期都是一波波的冷空氣，且在趨勢上都是一波比一波強。周五到周六清晨，北部空曠地區有機會比目前的溫略降一度，但某些極端的低溫可能較低，空曠地區低溫有可能降到14至15度。而周日冷空氣稍減弱，有機會開始回溫，持續到下周一、二，溫度會緩和一些；而下周三、四，預估仍有一波冷空氣再度南下，短時間內很難有大幅回溫的跡象。

氣象局也在今日17時14分針對基隆北海岸、臺灣東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海等地發布長浪訊息，目前宜蘭(蘇澳)及花蓮已觀測到３至４米左右的浪高，需多加注意。

(中時新聞網)