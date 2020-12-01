為了維持良好的人際關係，我們在社交時多少會觀察對方的喜好，斟酌哪些話該說、哪些話不該說，避免出口傷人，但有些人說話就沒這麼多顧忌了，運勢命理網站「十二生肖運程命理」點名以下4個生肖有話直說，往往不小心就得罪他人。

▍1.生肖雞

屬雞的人最討厭拍馬屁和迎合別人，所以只要看不順眼的事情都會直話直說，完全不留情面，也因此常常會傷到別人，給人一種狠難相處的印象，導致他們總是沒幾個朋友。

▍2.生肖馬

屬馬的人做事很有原則，他們只善待自己認定的特定對象，對自己的原則也異常的堅持。所以可以看到他總是對好友或尊敬的人彬彬有禮，看起來很好相處，但只要遇到不喜歡的人就立刻變臉，完全不介意得罪對方。平常屬馬的人很好說話，但只要和他的原則相背，他絕對會據理力爭，甚至還會狠狠的洗臉對方。

▍3.生肖龍

屬龍的人性格非常正直，他們性格光明磊落，絕不會昧著良心欺騙別人，就算是善意的謊言也不願意說，講話又常常一針見血，沒有顧慮別人的感受，就算不是出自於惡意也容易得罪他人。

▍4.生肖虎

屬虎的人性格比較隨性，有話直說，完全不會把想法憋在心裡，有時不自覺就會說出傷人的話。而且他們喜歡當團體的頭，講話常用上對下的語氣，下意識想要支配別人，讓身邊的人感到不自在，甚至惹火別人。

(中時新聞網)