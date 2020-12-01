道路上車禍層出不窮，超過5成的車禍發生在路口，除了造成生命財產損失之外，也導致道路壅塞。為減少此類憾事的發生，運輸研究所近年結合無人機空拍攝影，以及人工智慧影像辨識等兩項當前最火紅的技術，開發路口衝突分析軟體，可以從空中「看見」任兩輛車彼此接近的衝突狀態，並記錄下來，藉此了解路口哪些地方最容易出現衝突，這些常常出現衝突的地方，也將是最容易發生車禍的地方，因此藉由這套路口衝突分析軟體，可以幫助道路主管機關了解路口可能的危險熱區，並預先進行改善。

根據警政署統計，今年1月至9月間的道路交通事故合計約26萬件，其中約有56.5％發生在路口。所有車輛駕駛人一定都有在路口緊急煞車的經驗，剎車的原因可能是前方車突然減速、可能是旁邊有車輛突然插入左轉或右轉，無論是何種原因，這種令人捏一把冷汗的緊急剎車，就是衝突的一種，如果剎車慢了點，就變成車禍。因為無人機的空拍制高視野，可以將整個路口汽、機車、自行車甚至行人的行動路徑一覽無遺，再藉由人工智慧影像辨識的技術，可以辨識出各車輛、行人的行進軌跡、時間與速度，並加以記錄，因此可以分析出路口衝突的集中位置，再以熱點圖的展現方式，繪製出路口衝突熱點圖，以不同顏色表現衝突的嚴重性，將每一個衝突點繪在路口平面圖上。

以無人機高空攝影進行衝突分析，因為只是拍攝車頂影像，拍不到車牌或人臉，所以不會有侵犯個人隱私的問題。另飛行任務皆使用經過註冊並檢驗合格之無人機，與考驗合格之操作人員執行，並依規定向民航局或地方政府申請飛行活動許可，同時投保1,800萬元之的公共意外責任險，而於飛行任務執行時確實要求依循標準作業程序，進行起降場準備、飛行前檢查、正式飛行與飛行後檢查，以降低發生意外的風險至最低。

(工商 )