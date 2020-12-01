新冠肺炎疫苗研發露曙光，可望為低迷的輪胎產業景氣注入回溫動能；南港輪胎(2101)名譽董事長林學圃1日在台新證券舉辦的投資論壇上指出，受壓抑的汽車市場，明年將可出現報復性反彈，輪胎業景氣可望連帶受惠回溫。

南港輪胎指出，12月起，南港已調漲旗下轎車胎、休旅車、商用車等產品售價，幅度約5%。

林學圃指出，近期中國大陸汽車市場已出現強勁的復甦力道；加上人工橡膠等原物料價格持續走高，已推升輪胎供應鏈價格的波動。南港輪胎也因此在12月調漲了產品價格。

輪胎產業景氣逐漸回溫，加上擴廠效應，已反映在南港輪胎今年第三季的財報；當季的營業毛利率25.43%，已比去年同期提升近7.5個百分點。

本業獲利能力的提升，林學圃認為，主要是新豐廠擴廠，機器設備汰舊換新，提升生產效率、降低成本所致；除此之外，持續調整產品結構，強化雪地胎等高值化產品比例，也讓毛利率有明顯的提升。

對於2021年本業的展望；林學圃指出，因應全球節能減碳趨勢，電動車銷售額每年都呈現幾近倍數的成長幅度，加上各國政府相繼推出的獎勵措施，市場需求後勢可期。汽車市場的需求結構產生質變，SUV銷售比例已逼進40%，並且持續攀升。因此，將降噪海綿緊貼於輪胎內側的電動車胎、客製化的花紋及規格的SUV休旅車胎，會是南港下一波新產品的亮點，也會是成長力道較強的品項。

至於備受市場矚目的南港舊廠開發案、並已在2019年底正式公開銷售的「世界明珠」建案，林學圃指出，在台北市政府積極推動南港東區門戶計畫下，世界明珠案的銷售率已達到6成，總銷售金額已衝破250億元。

市場指出，2021年，在輪胎本業景氣回溫；加上「世界明珠」建案業外的貢獻，南港輪胎明年的營運成長預估會有大幅度的成長。

(工商 )