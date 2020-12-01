摩斯漢堡台灣創始店─新生門市，今（12/1） 日正式掛牌成為全台第一家臺灣豬標章示範店，並由行政院農委會主委陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢，以及東元餐飲集團會長黃茂雄共同主持掛牌。

美國萊豬議題延燒，行政院並明定2021年1月1日起，所有含豬肉產品要標明產地，為強化建立安心、安全、美味品牌形象，立足市場29年的摩斯漢堡全台284家店鋪同步申請農委會中央畜產會臺灣豬標章，並全數審核通過，不僅為連鎖餐飲先例，亦為全台第一家臺灣豬標章示範店。

為搶攻台灣豬商機，摩斯漢堡將於12/2日推出早餐新品「日式胡麻豬排福堡」，12/16日再推出全新臺灣豬漢堡「台灣嫩肩豬珍珠堡」及「台灣里肌豬排堡」。

台灣豬為摩斯漢堡商品重要食材，目前摩斯漢堡約有20種臺灣豬餐點品項提供消費者安心享用品嚐。早餐品項有厚切培根福堡、日式胡麻豬排堡、咖哩豬排堡、火腿歐姆蛋堡、日式豬排三明治等。溫暖湯品有3款：鮮菇濃湯、豚汁蔬菜湯、牛肝蕈洋蔥湯，以及主餐漢堡人氣經典商品-藜麥薑燒珍珠堡、摩斯吉士漢堡、摩斯漢堡、摩斯熱狗堡等，點心有法蘭克熱狗及帶骨香腸。

摩斯漢堡1991年摩斯漢堡由東元餐飲集團引進臺灣發展，2021年即將邁向第30年，東元集團會長黃茂雄表示，摩斯漢堡一向重視農產品的生產履歷，而摩斯的人氣招牌商品「薑燒珍珠堡」更是以臺灣豬肉製成的米漢堡。為讓消費者安心並支持政府政策，摩斯漢堡在第一時間即申請台灣豬標章，保證全數商品均使用國產豬肉。

黃茂雄並強調，摩斯漢堡（安心食品）堅持提供給顧客最安心、安全的產品，自2006年起引進「生產履歷」、「在地食材」、「契作農場」等綠色三合一採購政策，從源頭進行把關，維持高品質食材的穩定供應，並擁有TFDA及TAF雙認證的食品檢驗中心符合國際公信力讓顧客品嚐得到最安心、安全的美味餐點，以落實企業對顧客的承諾與保證。

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