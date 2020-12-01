生華科(6492)總經理宋台生1日在法說會中表示，新藥Silmitasertib（CX-4945）已經在11月獲美國FDA核准進入兩項新冠人體臨床，目前已經有幾家大藥廠接洽授權中，如果敲定，希望授權金額可以創下台灣生技產業的新紀錄。

全球新冠疫情失控，儘管已有數個開發中的疫苗可望取得緊急使用授權，但是就最新市調顯示，全美大約只有半數的美國人願意接種疫苗，這其中更有高達7成表示要等9個月以上才願意接種。然而美國至少要有7成到8成5的人口透過感染或接種疫苗才能產生群體免疫，短時間內恐怕無法達成，因此治療藥物的開發還是全球解封的關鍵。

宋台生指出，以流感為例，疫苗早在1978年就被開發出來，在2009年H1N1流感全球大流行之際，4個流感藥物的全球銷售金額高達40億美元，其中Roche開發的克流感（Tamiflu）營業額就佔35億美元。時至今日流感疫苗的發展相對成熟，但克流感預估到2027年全球營收仍高達9.4億美元，因此治療藥物仍有其開發必要和市場。

宋台生表示，新冠疫情爆發以來，美國FDA接連般核准包括氫氯奎寧、血漿療法、瑞德西韋和抗體藥物的緊急使用授權，但之後一個個被推翻對治療新冠肺炎沒有療效，瑞得西韋甚至被世衛組織直接打臉不建議使用，但在目前無其他藥物選擇的情況下，瑞德西韋光是第三季就幫吉利德藥廠賺進250億台幣的營收，因此除了疫苗的競賽，全球治療藥物的開發也是如火如荼。

生華科新藥Silmitasertib已經獲准在美國進入兩項新冠臨床，收案病患涵蓋中症和重症，和其他直接抗病毒藥物不同，Silmitasertib透過抑制人類蛋白激酶CK2，也就是直接作用在宿主細胞的獨特機制，將有機會在人體展現積極療效，甚至可以因應不斷變異的新冠病毒， 同時Silmitasertib為口服劑型，患者無須住院即可接受治療減輕醫療系統負荷，這將是FDA核准緊急使用授權的理想治療方案，如後續有正面療效數據將加速Silmitasertib的開發進程。

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