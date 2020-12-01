忠泰集團跨足商場經營，預計在2022年春季於大直商圈開設全新的「NOKE忠泰樂生活」，地上7層地下3層，營業面積6500坪，將引進國際級的「極光冰場Aurora Ice Rink」、TSUTAYA BOOKSTORE、米其林星級餐廳，預計每年營業額15億元，要吸引4000萬人次。

1998年成立的忠泰集團以建築起家，事業版圖擴及營造、設計、生活開發等，董事長李忠義表示，以往以「住」為主，希望「NOKE忠泰樂生活」能創造涵蓋食、衣、住、育、樂，兼具品質、品味，是消費者喜歡去的地方。

NOKE忠泰樂生活2022年春季進駐大直商圈，鄰近捷運劍南路站。由曾獲國際新銳建築師獎肯定的旅德建築師林友寒擔綱建築設計，以載滿貨物的商船為發想，階梯狀的連續開口裝點綠意，合乎「綠建築」的標準。（忠泰集團提供）

副董事長李彥良表示，忠泰集團以追求更美好的明天為目標，經過長時間醞釀，商場事業是最新的一塊拼圖，希望能提供一個大家喜歡去和逗留的商場。李彥良提到早在2007年舉辦「明日博物館（Museum of Tomorrow）」展覽，就已為MOT鋪路，2008年成立生活開發，代理明日家居MOT CASA等，併購北歐櫥窗、晴山美學，在台北市復興南路有畫廊、咖啡、家居、北歐櫥窗等，北歐櫥窗還進到百貨賣場。今年前3季疫情期間，業績仍逆勢成長30%。

2022年要把明日聚落跨大成商場，李彥良提到忠泰集團在大直發展超過30年，完成超過20個建案、累積超過3000戶住戶，未來希望以非典型的商業經營模式，提供更多生活的可能性。像是斥資1億元、設置超過約435坪極光冰場，提供國際級的滑冰運動場，適合大眾休閒娛樂和專業訓練；也有150坪的創意策展空間「Nok nok」，滿足生活豐富度，不單只是賣東西的商場，希望帶來新的商業模式。

「NOKE忠泰樂生活」位在樂群三路、敬業三路口，距離捷運劍南路站步行約3分鐘，NOKE靈感來自於位在「基隆河以北north of Keelung River」縮寫；也兼具Nature自然、Originality原創、Knowledge知識、Energy活力；NOKE還是「樂」的諧音。

忠泰集團董事長李忠義（左5）和副董事長李彥良（左4）今（1日）與團隊一起揭示NOKE忠泰樂生活2022年春季開幕。（吳松翰攝）

賣場以紐約SOHO蘇活區為標竿，結合輕奢選品、設計生活、風格美食、滑冰運動，目標鎖定30至44歲中高收入、重視生活風格的質感青年與年輕家庭；鄰近美麗華百樂園、美麗新廣場、ATT 4 Recharge、春大直、家樂福等百貨、量販，忠泰商場事業營運長郭大睿表示，大直商圈可有105億元商機，現僅有65億元，還有很大的發展空間。

目標鎖定大直、內湖33萬居住人口，與20萬上班人口，也觀察到大直區住戶比台北市其他區年輕、所得高、消費力強，且是跨國和科技產業群聚，希望能吸收現有往東區或信義區的消費者回流。

雖因疫情停止招商超過半年，今年6月至今招商46.11％，有30％是自營品牌，預計70櫃超過30％是餐飲，零售占45％，其他25％是娛樂和「Nok nok」，若加入策展的活動，館內品牌可達百個。樂群三路有4家米其林餐廳，被稱為「米其林一條街」，未來引進獲米其林肯定的餐廳更添星光，館內餐廳預計從7時提供早餐，到24時可小酌的深夜食堂都有。

NOKE忠泰樂生活以階梯狀連續挑空延伸視角，自然有設計感。（忠泰集團提供）

忠泰跨足運動事業，投資成立國際級的「極光冰場」，與曾在杜拜、香港、越南、新加坡、大陸等地參與多家滑冰場規畫經營的ICE RINK CONCEPTS團隊合作台灣首家據點，預計可為商場帶來百萬人次。（忠泰集團提供）

NOKE忠泰樂生活7F是自營的DOMANI義式餐廳、占地115坪，同時還有150坪空中花園供親子休憩。（忠泰集團提供）

TSUTAYA BOOKSTORE將進駐NOKE忠泰樂生活，攜手共創新型態展店。圖為TSUTAYA BOOKSTOREホームズ尼崎店（兵庫県尼崎市）。（忠泰集團提供）

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