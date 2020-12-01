大陸證監會主席易會滿在近日出版《＜中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二零三五年遠景目標的建議＞輔導讀本》中發表《提高直接融資比重》文章，並指出提高直接融資比重的6大重點任務，如全面推動發行註冊制以及建立常態化退市機制，大力推動長期資金入市，加快構建長期資金「願意來、留得住」市場環境。

易會滿文中指出，「十四五」期間要提高直接融資比重，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，暢通直接融資管道、提高直接融資覆蓋面。

據《證券時報》報導，在6大重點任務中。第一是全面實行股票發行註冊制，拓寬直接融資入口，同時全面帶動發行、上市、交易持續監管等基礎制度改革，使市場定價機制更加有效，真正把選擇權交給市場。

文中也提出要進一步健全退市制度，暢通多元退出管道、建立常態化退市機制，以及推動上市公司改革完善公司治理，提高資訊揭露透明度。

(旺報 )