曾寶儀主持網路新節目《我們回家吧》，1日舉行記者會，她今年因疫情留在台灣，不只完成兩本書，還在新節目與8位女神好友趁機領略台灣之美，她與製作團隊9、10兩月完成拍攝，預計節目7日將在myVideo首播，隔周在YouTube播出，她透露記者會當天早上竟接到平台通知，已預定第二季，笑稱自己下一季要找來8位男神，還會有跳島行程。她與導演男友林明謙穩交15年，她曝兩人雖有討論結婚登記，但最後沒下文，目前享受同居生活中。

《我們回家吧》第一季找來八位女神，曾寶儀感動地說：「這8個女生都是很好玩的人，她們都把家鄉無私介紹給我，還有爸媽、親戚都出現的，招待我們去家裡吃飯，非常感動跟溫暖，你會發現，原來這個藝人成為至今的樣子，都是這片土地養成的。」其中隋棠跟Lulu黃路梓茵的家人還驚喜現身，甚至端出美食招待製作團隊，非常暖心。至於為何沒找媽媽寶媽一起，她笑回：「我們真的有想過，但感覺太理所當然了，而且2年前媽媽也跟長輩帶全家回台中尋根，怕沒驚喜感。」

曾寶儀坦言胖了1公斤。（羅永銘攝）

曾寶儀被問到因疫情取消幾個活動，她坦言確實在大陸少拍2、3檔節目，但放下人生更開闊，「我們不要一直眼睛看著少了什麼，要珍惜現在擁有的。」她預告下一季會找來男神合作，目前已鎖定一位家鄉在離島的男神，身分保密中，第二季再與大家見面。節目同名主題曲也是她所唱。

(中時 )