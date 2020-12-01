LINE GAME旗下經營手遊《熊大農場》又有聯名合作囉！這次來到農場的是風靡全球的Snoopy，今年歡慶70週年的人氣漫畫“Peanuts”中的Snoopy與他的好朋友們光臨農場，會跟熊大擦出什麼火花呢？粉絲趕快來看看吧！

[合作期間]2020年12月1日（二）10:00至2020年12月31日（四）09:59

*活動內容如有修改恕不另行通知，請以遊戲內公告為準

■「Snoopy」合作活動第2彈階段獎勵扭蛋登場！

此次活動推出專屬扭蛋活動，抽扭蛋達指定次數還能獲得額外獎勵。抽得越多就可獲得越多額外獎勵，想得到『Harriet玩偶』小夥伴還有超可愛『Snoopy合唱舞台』裝飾就趕快來玩吧！

[合作期間]2020年12月1日（二）10:00至2020年12月31日（四）09:59

【Snoopy】階段獎勵扭蛋登場。(圖/LINE GAME提供)

■Snoopy聖誕派對組合包限時販售中

活動期間將推出內含『Belle玩偶』小夥伴和『Snoopy聖誕樹』裝飾的特別組合包，每人限購一組，要搶要快！

[合作期間]2020年12月1日（二）10:00至2020年12月31日（四）09:59

【Snoopy】聖誕派對組合包。(圖/LINE GAME提供)

■列車排名賽Snoopy第2彈活動登場！

活動期間列車排名活動獎勵將出現應景的聖誕造型Snoopy角色與裝飾，成功運送指定物品後可獲得積分，並且提高排名！快努力載貨上列車來累積分數，拿到好名次就有機會獲得合作限定的『Woodstock玩偶』小夥伴喔！

[活動期間]2020年12月1日（二）10:00至2020年12月10日（四）09:59

全球農友一起競爭的列車排名賽。(圖/LINE GAME提供)

■[預告] 『Snoopy暖和和的房間』房間扭蛋即將登場

想要房間更溫暖嗎？只要在活動期間內抽『Snoopy暖和和的房間』扭蛋達指定次數，就可獲得額外獎勵，讓Snoopy陪玩家一起度過暖暖的聖誕寒冬吧！

[活動期間]2020年12月14日（一）10:00至2020年12月31日（四）09:59

■[預告] 『Snoopy的冰淇淋店』限時登場

『Snoopy的冰淇淋店』在農場限時開幕！玩家可以製作各種口味冰淇淋，還可以在『Woodstock的交換商店』交換限定物品。

[活動期間]2020年12月10日（四）10:00至2020年12月21日（一）09:59

■[預告]Snoopy列車載貨獎勵活動

在列車旁的廣場即將出現禮物袋，努力完成貨物裝載並讓列車出發，就能點擊活動禮物袋隨機得到獎勵喔！禮物包含『Belle的愛心擺飾』、『Snoopy聖誕蛋糕』還有許多充滿節慶的可愛好禮等你來拿！

[活動期間]2020年12月17日（四）10:00至2020年12月24日（四）09:59

■[預告] Snoopy美好回憶活動

今年為Snoopy70週年慶，也將在熊大農場合作中舉辦「美好回憶活動」：農友們可以透過收集餅乾或登入簽到來集滿「照片碎片」，就可以獲得合作限定道具！獲得餅乾的方式包括有透過海邊的餅乾盒、『Snoopy第2彈』的小夥伴和完成貨車任務等方法，或是每天登入農場簽到並努力收集餅乾，收集餅乾達一定數量就可以獲得『照片碎片』！集滿拼圖上的碎片就可以得到特別獎勵，包含『Sally玩偶』小夥伴和『Snoopy禮物盒』裝飾等獨家物品。

[活動期間]2020年12月21日（一）10:00至2020年12月31日（四）09:59

熊大大叔邀請所有的農友一起來盡情享受這次跟《Snoopy》的合作！

註：遊戲內容與相關活動請以遊戲內最新公告為準。

(科技)