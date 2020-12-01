萊豬爭議延燒，台北市長柯文哲被問及蔡英文總統是否該與在野黨溝通，柯1日直言，他沒有挑戰蔡，但好歹最卑微的要求，就是希望萊豬要有標示，但不懂民進黨為何要與台灣人民意志對抗，不是蠻橫，而是到「一黨偉大」程度。

柯說，民主自由是台灣政治核心價值，一旦沒自由，民主也不具意義，人民現在只是要一個自由選擇的權利，他沒說不給進口，但對小老百姓來說，萊豬要有標示，然後要買不買就算了，至少給人民選擇的自由。

「無法理解，不是蠻橫，是到一黨偉大的程度！」柯說，但他一直搞不清政院為何要把人民自由選擇的權利拿掉，他都沒挑戰蔡總統說「吃含瘦肉精美豬會提高台灣的國際地位」，當然他心裡是不信，但不願去挑戰此事，但好歹給個最卑微的自由選擇權利，他就不懂民進黨政府現在為何要與台灣人的意志對抗。

對於日租套房管理破口，傳出柯昨天說觀傳局有任何風吹草動都要提頭來見，柯說，全世界1天平均56萬新增確診案例，台灣1天可攔截20幾個境外確診進來，現在擋住都是靠防疫旅館跟居家檢疫，防疫旅館是有人盯著，但住日租套房是沒有管理，若有感染去日租套房然後跑出去就慘了，日租套房是一定要堵住的破口。

柯說，以前沒很用力在查，那時睜一隻眼、閉一隻眼，現在是防疫破口，當然要封殺，就這麼簡單，所以日租套房要務實處理，要有長期解決方案，現階段因防疫要先堵住。

至於是否擔心預算被質疑說不清，怕不怕被砍很多？柯說，審查預算是議會重要職責，覺得不合理可用附帶決議，他會尊重，希望議會公平對待就好。

民進黨傳出拱「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農接民進黨北市黨部主委，布局2022台北市長，柯僅說「確定嗎？」

(中時 )