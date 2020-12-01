繼三星集團副會長李在鎔10月親赴極紫外光刻機（EUV）大廠艾司摩爾（ASML）荷蘭總部拜訪後；韓媒報導，艾司摩爾高層也禮尚往來，於上周訪問三星，盼促成雙方極紫外光設備的合作案，三星希望趕在台積電之前拿到設備，爭取在製程技術上領先。

Business Korea報導，艾司摩爾執行長Peter Wennink等公司高層上周參訪三星半導體廠，商討有關EUV設備供應與發展合作案。業界知情人士指出，三星希望ASML供應更多EUV光刻機台，雙方也討論下一代EUV設備的合作方案。

據了解，三星打算投資高數值孔徑（High-Na）EUV設備，但此設備一台要花費5,000億韓元，價格為目前EUV機台的2到3倍。艾司摩爾預計2023年的年中先推出此款設備原型機，三星希望趕在台積電之前搶到設備，以期在製程技術上超前台積電。

報導指出，艾司摩爾為全球唯一EUV光刻機供應大廠，目前出貨給台積電的EUV數量高於三星。三星此時與艾司摩爾合作結盟，無非希望取得更多EUV設備生產，藉此吃到更多大廠訂單，進一步拉高晶圓代工市占。

(中時新聞網)