明年含萊克多巴胺美豬即將進口，為鼓勵民眾優先購買國產豬，農委會推出「臺灣豬證明標章」供申請店家懸掛以便區別，原本要求店家100％使用國產豬才可掛牌，中央畜產會今(1)日表示，由於台灣人有吃四神湯、小腸等習慣，導致製作香腸的腸衣內需不足，因此使用國產肉、進口腸衣仍可申請該標章。

農委會主委陳吉仲受訪表示，豬裡面的可食部位分類十分複雜，除了豬肉還有豬皮、豬油、豬耳朵等等，因此主要豬肉及其加工品主原料使用國產豬就可以申請。

另外傳統小吃店裡的豬肝、豬心豬、豬肺、豬腎等一定要用國產豬才能標示臺灣豬標章，所以幾乎涵蓋了99％以上，腸子當然也要用國產豬的部分。

中央畜產會董事長林聰賢指出，生鮮部分沒有問題，但台灣人飲食習慣有吃四神湯、小腸等，導致製作香腸的原料「腸衣」供不應求，由於無其他加工品替代，目前進口腸衣大多從歐洲進口。

林聰賢補充，若主原料使用國產豬，但腸衣使用進口產品，仍符合申請臺灣豬證明標章的資格。

「臺灣豬證明標章」自11月1日正式受理業者申請，12月開始試辦，近期申請案明顯擴增，目前申請該標章的店家類型以具品牌知名度的連鎖餐飲業如摩斯漢堡、鼎泰豐、四海遊龍、添好運、美珍香、生鮮豬肉攤為主，預計年底申請案可達1.5萬件，今日摩斯漢堡創始店正式掛牌成為全台首家臺灣豬標章的示範店。

(中時 )