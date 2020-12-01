因監視器嫌隙，許男，上月29日手持雙鐵鎚，至鄰居庭院，猛砸汽機車等物品 。（翻攝自爆料公社／黃國峰台中傳真）

因監視器嫌隙，45歲許姓男子，上月29日手持雙鐵鎚猛砸對鄰鐘姓民眾所有自小客車、機車及花盆等物品，警方獲報3分鐘內趕赴現場，制止許男行為，不料許男趁隙逃回家中反鎖並以物品阻擋，警方只得先調閱監視器影像蒐證並在隔日找到許嫌，以毀損罪嫌，函送許嫌。

影片中顯示許男上月29日晚上雙手各持一把鐵鎚，衝入對面鐘姓民眾住家前庭院，大聲咆哮外、還拿起雙鐵鎚敲打鐘姓民眾的汽車、機車、花盆等。鍾姓民眾也將影片PO網，並表示全家人躲在裡頭除了害怕根本不知道能做些什麼，小朋友也嚴重驚嚇大哭！指出幾年前開始，許男就有脫序行為，曾經拿菜刀敲鐵門，無來由的瘋罵。

中市警局霧峰分局吉峰派出所，接獲報案後，3分鐘即趕赴現場，許男見警方到達，立即跑回住家反鎖，並以物品阻擋，警方只得先行搜集監視錄影帶保存證據、被害人筆錄等，並派員加強巡邏、現場警戒，以防加害人後續加害行為，直至隔日上午8點，終於將許男帶回所偵訊。

許男表示，因不滿被害人裝設的監視器，疑似在監視他，才會有脫序行為，吉峰派出所長黃冠智指出，許男以鐵鎚破壞他人物品，罪證確鑿，訊後以毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦，並告誡許男不得再有類似行為，將加強周邊巡邏，遇不法將立即查處。

(中時 )