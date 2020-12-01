來摩斯，不怕吃到萊豬！安心食品（摩斯漢堡）臺灣創始店-新生店今日掛牌成為全台第一家臺灣豬標章示範店，摩斯漢堡全台284家店鋪同步申請農委會中央畜產會臺灣豬標章，全數審核通過，由東元餐飲集團會長黃茂雄、農委會主委陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢共同掛牌，歡迎消費者至摩斯漢堡放心享用臺灣豬製成的美味漢堡餐點。

1991年摩斯漢堡由東元餐飲集團引進臺灣發展，明年即將邁向第30年，今日由黃茂雄會長於摩斯漢堡在臺灣的第一家創始店-新生店，掛牌全台第一家臺灣豬標章，別具深刻紀念意義。摩斯漢堡一向重視農產品的生產履歷，長期受到廣大消費者喜愛的薑燒珍珠堡就是以臺灣豬肉製成的米漢堡，因此在第一時間即支持政府政策並保證全數商品均使用國產豬肉，讓顧客吃得滿意又放心。

安心食品（摩斯漢堡）始終堅持提供給顧客最安心、安全的產品，自2006年起引進「生產履歷」、「在地食材」、「契作農場」等綠色三合一採購政策，從源頭進行把關，維持高品質食材的穩定供應，並擁有TFDA及TAF雙認證的食品檢驗中心符合國際公信力讓顧客品嚐得到最安心、安全的美味餐點，以落實我們對顧客的承諾與保證。

安心食品（摩斯漢堡）長期使用臺灣豬肉製成美味餐點，直營的每一家摩斯漢堡的食材都很安心，讓消費大眾放心品嚐。無論是早餐新品-12／2上市的日式胡麻豬排福堡及元氣厚培根福堡、咖哩豬排堡，及經典商品-藜麥薑燒珍珠堡，搭配暖呼呼的豚汁蔬菜湯，以及藜麥豚燒總匯沙拉，歡迎消費者在摩斯品嚐每項臺灣豬餐點。

(中時 )