江蕙經紀人砸3千萬推女團！陳子鴻願後人踩肩爬上去

被視為華語樂壇「金牌製作人」、二姐江蕙的經紀人陳子鴻，也是許多天王天后幕後推手，近年再砸3千萬，打造台灣本土唱、跳優質女團。陳子鴻接受《中時新聞網》專訪坦言，憂台灣音樂未來，我願先做，被後人踩肩膀也願意。

陳子鴻是許多天王天后的幕後推手。(照片/范佐意 拍攝)

入行33年，至今仍產出新作，製作300張以上國、台語專輯的陳子鴻，曾和張惠妹、戴佩妮、潘瑋柏等天王、天后在錄音間交手。2017年間啟動「獵星計畫」選秀徵選，從千名女孩中，歷經數次招募、培訓、評比及淘汰，培訓3年，累積花費3千萬，最終決選6名，平均年齡18歲的女團「PER6IX」。

戴佩妮、周蕙是陳子鴻一手打造、培育的歌手。(照片/《中時新聞網》資料照)

當一位歌手，擁有藝人特質、企圖心是基本的，外表、演唱技巧的辨識度和個人特色更是重要。陳子鴻憶起20年前，首次在馬來西亞見到戴佩妮，當年的她還是個小女孩，眼神、樣子很有靈氣，雖音樂作品不夠成熟，卻很有潛力，加以琢磨後，如今在歌壇發光發亮，陳自豪地說「當年我沒看錯吧！」

陳子鴻全新打造女團「PER6IX」，團員平均年齡18歲。(照片/喜歡音樂 提供)

不同藝人、會有不同方式磨練，陳子鴻提及，當年的周蕙，長得雖平凡、唱歌卻特別有吸引力，這就是我的工作，找到她適合唱的歌路，整整磨練一年後才發片，雖然戴佩妮與周蕙為同期出道歌手，但對她們的管理、教育及打造方式都不一樣。

女團「PER6IX」經過千人海選，3年培訓、最終6位團員出道。(照片/喜歡音樂 提供)

台灣近年具有代表性女團掐指可數，陳子鴻感慨表示，許多團推出後都是曇花一現，曾私下和同事討論，得知結果可能是訓練不夠，但不敢說訓練後就一定會紅，訓練不夠就比較麻煩，所以在2017年時，訂了一個3年計畫，從招募、培訓、評比到淘汰反覆流程，經過1000多人篩選，最終選出6位，評比標準從「3質」顏質、氣質、品質來評選，團員中好幾位都是高材生，也希望粉絲的家長們，可以很放心的讓孩子來追星。

女團「PER6IX」宣布12月6日在西門紅樓舉辦首場Showcase《頑美，不完美》演唱會。(照片/游定剛 拍攝)

面對台灣唱片市場不景氣，從前所投資、製作的女團都血本無歸，許多人都會問「為什麼還要做女團呢?」陳子鴻笑答，這是個吃力不討好的工作，但我很擔心台灣音樂未來，無論如何總要有人要先做，就算後人踩我肩膀上去，我也願意，至少能夠獲得台灣消費者的認同與支持。

「PER6IX」為演唱會緊鑼密鼓排練。(照片/游定剛 拍攝)

對於女團訓練相當嚴格，兼具慈父、嚴父的陳子鴻坦言，平時很關心女團們的生活狀態，雖不捨她們壓力大，但更希望提早讓她們了解社會殘酷與現實面。訪問最後，陳子鴻透過鏡頭，向如同女兒般的PER6IX團員們溫情喊話，不管未來有沒有紅，或發展到什麼程度，我認為都沒有關係，至少曾一起努力過，做為經紀公司不可能永遠在一起，有天你們也會單飛，各自發展，只要未來回想起，這段辛苦的訓練，是充實、值得的，我就感到很安慰了。而女團「PER6IX」9月發行的2張單曲《頑美，Naughty Beauty》，日前也宣布首場Showcase《頑美，不完美》將於12月6日西門紅樓劇場舉辦，歡迎粉絲一起來同樂。

(中時新聞網)