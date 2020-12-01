台船（2208）1日舉辦法會，公司董事長鄭文隆指出，公司近5年承造商船都是貼錢營運，2009年全球造船廠有934家，今年5月剩281家，估計2022年只剩64家，台船2017年開始轉型，轉發展艦艇與風電，11月24日前潛艦原型艦開工，預計2022年艦艇佔比將達六到七成，公司目前手握900億訂單，估計艦艇與風電毛利率約一成，力拼轉型獲利。

台船目前資本額為47.3億元，政府未來22年有在艦艇部分有4,700億建軍計畫，展望未來10～20年，國艦國造部分將有高達數千億的業務及任務。相較於1990年，台船承造成功級艦時期，其資本額為169.5億元，目前的資本額略顯太低與不足，亦不利於承攬大型業務。因此，台船公司向行政院提出調整資本額為100億元構想，今年10月21日正式函復經濟部同意辦理，公股部分將由政府相關基金進場挹注，其餘部分則依金管會之上市公司增資作業循序進行。

台船公司自2017年啟動轉型計畫，同時積極致力於各項內部改造措施之推展，將長期倚賴營收占比達90％以上的商船業務逐步調降，並全力拓展國艦國造與離岸風電業務，展開各式產線調整與建置、人力資源調整及訓練等工作，擘劃造艦、造船、風電三大營運事業體。

至9月止，台船公司手持訂單合約900餘億元，尚待執行中金額約600餘億元。其中國艦國造（含公務船）在手業務，計有海軍海昌計畫潛艦原型艦（未來後續艦7艘）、海軍鴻運計畫兩棲船塢運輸原型艦（未來後續艦3艘）、海軍安海計畫新型救難原型艦（未來後續艦4艘）、海巡署4,000噸級巡防艦4艘、海巡署1,000噸級巡防艦6艘、海巡署100噸級巡防救難艇12艘、財政部關務署100噸級巡緝艇4艘，合計公務艦艇手持訂單業務已逾700億元。

未來將持續爭取及掌握的業務有海軍震海計畫4,500噸級飛彈巡防艦原型艦1艘（未來後續艦19艘）（原型艦預算約245億元，預計110年底啟動）、中科院劍揚與慧龍專案、海巡署大型救難艦2艘、海巡署高緯度漁業巡護艦9艘、海巡署300噸級巡防艇20艘、科技部3,000噸級海洋研究船、國海院4,000噸級海洋研究船…等。

台船亦將與海軍及海巡署共同推動造修合一構想，未來台船除了成為潛艦母廠外，亦將可能成為相關重要艦艇的維修廠。自110年起，國艦國造（含公務船）相關業務約佔台船營收比重達60％～70％。若以台船公司及所有轉投資公司之合併總營收計算，國艦國造相關業務佔比可望達55％～65％。

在離岸風電方面，台船已完成建置離岸風機管架基礎水下基樁（PP）的一貫化產線、轉接段（TP）產線、重載碼頭建置，以及自行籌建140米大型駁船乙艘，今年6月與由台船歐洲海工大廠DEME公司合資成立之台船環海公司，完成簽約承建大型全迴旋式浮吊船（MIV）乙艘。

目前台船公司在風電業務承攬方面，已承攬沃旭大彰化風場之水下基樁（PP）、興達海基委製之基礎轉接段（TP）及多項海工大型鋼構件運輸業務；另由轉投資之台船環海公司自112年起承接中能風場及海龍風場之海事工程業務，以及由台船公司百分之百持股的台船防蝕科技公司以台船基隆、高雄兩地完備的塗裝廠房為基礎，扮演離岸風電重要的塗裝防蝕技術角色。未來離岸風電相關業務可望佔台船公司年營收比重8％～15％。若以台船及所有轉投資公司之合併總營收計算，離岸風電業務佔比可望達15％～20％。

在商用船舶方面，台船公司目前在手業務尚有新加坡航商委製之潛舉式載重船乙艘、陽明海運2,800TEU節能貨櫃船5艘、台船環海委託承建之大型全迴旋式浮吊船（MIV）1艘，預計後（111）年可全數交付完畢。由於近年國際造船市場嚴峻，加以國內欠缺船用主機、發電機等本土供應鏈，造成台船公司的商船成本於國際市場上甚難發揮競爭力，因此在國艦國造與離岸風電業務逐漸成型後，台船公司將不再承攬不具毛利或邊際貢獻之商船業務。

至於國輪部分，如中油、中鋼、台電等公司之需求船舶，亦將以具有實質利潤之業務再行承攬。預期未來商船業務將逐步降至台船及所有轉投資公司之合併總營收比重20％以下。

台船增資計畫預計於12月中旬送件，並期望於110年3月完成增資作業。本次增資作業，計畫發行4億5千萬股，依政府相關法令，其中10％將於市場公開抽籤，10％～15％由員工認購，其餘75％～80％由原始股東認購，不足數找尋特定人認足，台船公司目前泛公股約佔47％，民股約佔53％。

台船環海2019年10月已與「海龍離岸風電計畫」簽署台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約；同年11月，再陸續簽訂「中能離岸風場」水下基礎運輸與安裝工程合約，及風機運輸與安裝優先承攬商協議，台船環海與海龍、中能風場團隊共同為推動台灣離岸風電在地化產業關聯政策邁向一個重要里程碑。

台船環海所擁有之全迴旋大型浮吊船「翡翠輪（Green Jade）」預計於2022年底完工，2023年將投入台灣離岸風場工程，這是台灣首艘自建之離岸風電工作船，由台船公司於高雄廠進行建造，搭載4,000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統、環境友善設計，提供使用者進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業，引領台灣本土海事工程航向新里程。

公司致力發展成為全台灣最安全的EPC統包商，以專業PCM管理團隊，提升成為規劃設計施工公司，延續麥寮石化統包工程經驗，拓展至石化興建工程，並跨足石化產業、風電產業及在職訓練等培訓，培育出更多相關人才，增強軟實力，建立自有工班、強化自有施工能量。

台蝕公司也積極發展專業「密閉式塗裝廠房」設計施工EPC團隊及業務發展，因本案短期市場需求看漲，將能有效挹注本公司業務，「密閉式塗裝廠房」業務規劃短期將佔台蝕公司業務發展10％。

未來也將運用自身防蝕塗裝專業，提高海工防蝕業務佔比，配合政府政策針對第三階段風場本土化發展進行業務開拓，成為台灣離岸風電產業防蝕不可缺席的一員。

(工商 )