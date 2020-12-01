元大金推動ESG有成，近來有多項展獲，特別是在道瓊永續指數方面，元大金不只連續入列，還在今年該指數測試的「環境報告題組」中，拿下滿分，充份展現執行強度。

元大金日前亦通過ISO 14001環境管理系統驗證。對此元大金指出，為有效達到節能減碳、省水節電，全面提升環境永續績效，元大金控自2015年導入ISO 14001環境管理系統，串聯ISO 50001能源管理系統、ISO 14064-1溫室氣體排放盤查系統及ISO 14046水足跡盤查系統，系統性推動集團內能源、資源管理，這些表現讓元大金控在「道瓊永續指數」中「環境報告」題組獲得滿分。 ISO 14001環境管理系統是國際認可的標準，主要協助企業維持商業上的成功，同時擔負對環境的責任，進而提升環境績效的實質目的。元大現階段將以ISO 14001環境管理系統運作為基礎，持續精進，積極對抗氣候變遷，響應全球氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)趨勢。

元大金在ISO 14001環境管理系統發展的另一亮點，還包括了ISO 14046水足跡盤查。對此元大金說明，2019年元大完成氣候風險鑑別，已導入5項ISO環境管理系統標準，其中「ISO 14046水足跡盤查」，目前是國內唯一達成全據點盤查的金控業者，元大執行環境永續發展措施的強度由此可見。

對於導入ISO 14001環境管理系統到金控集團的進程，元大金指出，已在2016年3月通過驗證之外，更在2017年1月擴大導入至元大人壽，並於2019年2月由金控及各子公司皆完成建置通過驗證，目前覆蓋率已達100%，邀請集團客戶及員工等內外部利害相關人一起投入綠色行動，建立共同的環境永續目標，未來包括建立企業綠色文化，打造綠色友善職場，為兩大重要標竿。

包括2020年元大金控及子公司證券、期貨先後倡議「淡水河公約-為淡水河做一件事」，發起淨灘活動，均為元大金旗下子公司一起加入環境永續保護行列的具體示範。

(工商 )