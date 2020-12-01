集保結算所1日1表示，機構法人一直是我國證券市場重要參與者，投資比重占整體市值更達4成以上，每日均有約4萬筆之大量交易需由證券商及保管機構進行交割。集保結算所多年前參考美國集保公司DTCC建置「法人對帳系統（VMU）」，透過專屬之交易網路，提供安全之資料傳輸後台服務，方便證券商及保管機構間進行買賣交割明細核對及確認，簡化證券商親送或郵寄成交單至保管機構核帳之繁複人工作業，提升對帳效率。

近來網路攻擊頻傳，資通安全議題備受關注，透過網際網路電子郵件寄送交易對帳資料，有駭客攔截之資安疑慮，恐增加證券市場潛在風險。在金管會證期局政策指導下，集保結算所亦不斷提升效能及便利性，於今年10月1日起208家證券商總分公司及32家保管機構，全面使用集保結算所「法人對帳系統（VMU）」進行法人買賣對帳作業，有效提升整體證券市場交割安全及作業效率，並強化我國證券市場法人投資交易之環境，提升國際形象。

集保結算所朱漢強總經理表示，市場全面採用「法人對帳系統（VMU）」作業，更大幅降低保管機構面對國內外法人兩套不同對帳模式之作業成本，享受全面自動化法人對帳之綜效。另外採用「法人對帳系統（VMU）」對帳，集保結算所將留存完整對帳紀錄，因此，證券交易所經主管機關同意，公告採用「法人對帳系統（VMU）」辦理專業機構投資人、境外華僑及外國人對帳之證券商，經保管機構同意者，豁免適用每月寄送對帳單之規定，此將有助於證券商建立電子化作業平台及無紙化環境，提升作業效率並降低營運成本。

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