強強聯手!Riot Games、台灣大(3045)今(1)日宣布《英雄聯盟：激鬥峽谷》將於12月8日在台正式展開公測，Riot Games東南亞區總經理Justin Hulog及台灣大總經理林之晨親自上陣，林之晨表示，期望一年內拚百萬活躍用戶。

林之晨表示，本次和Riot Games合作的《英雄聯盟：激鬥峽谷》是雙方合作的第三款，未來有新的大作出現，雙方還是會再合作，英雄聯盟是一款超人氣遊戲，高峰時期有300~400萬的用戶，想當然如果現在使用手機當然又更方便，隨時可以玩，故力拚一年內突破百萬活躍數百萬，更多的用戶就在後續慢慢累積。

林之晨表示，台灣大在5G的連線品質是業界最好，現在33.5GHz的高速5G基地台已經接近5000座，是業界最多，而有鑑於和Riot的合作夥伴關係，在該遊戲連線上也會優化。

林之晨表示，本次能與Riot Games強強聯手，開啟電信遊戲代理的全新商業模式，從《符文大地傳說》、《VALORANT特戰英豪》到即將展開公測的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，台灣大不斷打造出讓用戶及玩家有感的超5G應用，其中《英雄聯盟：激鬥峽谷》更是眾所期待的年度手遊巨作，承襲PC版的精粹，更為手機環境原生再造，讓玩家可以隨時隨地用手機上線組隊推塔，大大增加參戰的便利性。台灣大也將持續優化用戶最佳連線品質，在峽谷中可以明顯感受5G的大頻寬及低延遲優勢，打造完美的行動版遊戲體驗。林之晨說，未來台灣大哥大也將深化與Riot Games的合作，同時放大玩家及台灣大電信用戶的權益，從門市體驗、用戶優先連線，以及結合電信帳單小額支付遊戲點數的專屬優惠等，歡迎廣大的數百萬各路英雄好漢一起來感受。

林之晨進一步分享，隨著時代的改變，電競遊戲不僅僅是休閒活動，而是學生可以從中獲取實戰學習的重要管道。透過排兵布陣、技能搭配等訓練策略思考，讓玩家在過程中能收穫不少啟發。《英雄聯盟：激鬥峽谷》亦屬於策略性的競技遊戲，玩家們從推塔路線的設定、隊伍的組成、相對應搭配的技能以及如何團隊合作等等，都大有學問。林之晨也宣布，台灣大也將深入校園，未來將舉辦一系列《英雄聯盟：激鬥峽谷》的活動，向高中及大專院校的遊戲好手們廣發英雄帖，尋找最快推塔成功的策略思考高手。

(時報資訊)