礦業公司力拓集團(Rio Tinto)周二指出，不會對蒙古銅礦計畫Oyu Tolgoi礦場的最大少數股東採取的法律行動發表任何評論。

力拓目前經營著該預計擠身全球第三大的蒙古礦廠，並與蒙古政府和加拿大Turquoise Hill共同持有該礦場，其中力拓擁有50.8%股權。

維權投資人Pentwater資本擁有Turquoise Hill的9.23%股權。

Pentwater執行長控訴力拓不當管理成本，不公平地限制了Turquoise Hill支付成本的財務能力，「如果力拓繼續這種壓迫性行動，Pentwater將對當事人採取法律行動」。

力拓在2019年宣布，由於地質問題，該礦場計畫的成本支出將提高到19億美元，總資本費用將為65億~72億美元之間。礦場的地下開展將延期30個月。

今年九月，力拓再宣布為開發礦場，額外再籌資5億美元。

投資人擔心，配股發行將讓力拓擁有Turquoise Hill較大股權，低估Turquoise Hill的整體估值。

(時報資訊)