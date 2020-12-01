台股周二收盤大漲162.78點、創13885.67點新高。投顧法人認為，數位經濟的新生活型態已是長期結構性趨勢，配合5G升級潮帶動內含價值提升，可支撐科技股獲利動能維持高檔，持續看好半導體、Macbook/電競、ABF載板、散熱、蘋概等受惠數位經濟的科技股。

投顧法人認為，儘管新冠肺炎疫情嚴重打擊全球商業活動，但遠距需求的提升，卻加速電子商務、居家工作、線上學習等數位經濟提前來臨，接連帶動電商、筆電、Chromebook、電競筆電等需求強勁，並成為永久性趨勢。

根據eMarketer最新預估，美國今年零售銷售中，來自線上比率將達14.5％，較疫情前預估僅12％明顯提升，且預期此比率未來將以每年提升1個百分點的速度前進，成長速度對比疫情前有加快跡象。

投顧法人預估，疫情前原預估今年全球筆電出貨量為1.58億台、年減2.7％，但疫情後已大舉上修至1.89億台、年增達16.3％。同時，儘管比較基期已高，仍看好明年全球筆電出貨量可望進一步提升至1.92億台、年增1.7％。

同時，疫情已使人類生活出現顯著改變。投顧法人指出，觀察美國單月消費者支出，可發現民眾已持續減少旅遊、航空、餐飲等服務型相關消費，占比自70％降至66％，轉而增加電子產品、健身用品、居家修繕等商品型消費，占比自30％提升至34％。

投顧法人表示，商品型消費支出從疫情重創時的年減13％，逆轉為目前的年增8％，且已超越疫情前水準。服務型消費支出則自疫情重創時的年減17％收斂至目前的5％，仍處衰退狀況、距離疫情前仍有一段距離。

在民眾增加商品型消費下，帶動商品出口型國家對美出口大幅好轉。投顧法人指出，觀察2020年前三季主要國家對美出口表現，以越南與台灣表現最佳、分別年增高達16％與9％，其餘國家則出現大幅衰退。

由於疫情加速企業數位轉型步調、同時扭轉民眾消費習慣，已帶動科技股基本面迎來結構性好轉，科技股今明2年預估獲利較疫情前分別上修了17％與29％，促發疫情後市場資金瘋狂追逐科技股，周期性傳產股今年獲利預期則較疫情前下修達24％。

展望未來，儘管疫情最快明年上半年可望出現緩解，但投顧法人認為數位經濟的新生活型態已是長期結構性趨勢，輔以5G升級潮將帶動半導體與電子零組件內含價值提升，可支撐科技股獲利維持高成長動能，持續看好受惠數位經濟的科技股表現。

(時報資訊)