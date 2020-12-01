鋼價自今年下半年翻揚走漲，外資看好中鋼（2002）第四季轉盈，全年可望小賺；預期明年鋼價持續向上，中鋼明年營運比今年明顯增長，上調中鋼評級為「買進」，目標價拉升到26.5元。

外資指出，鋼市景氣好轉，市場期待中鋼第四季轉虧為盈，雖目前為財報空窗期，過去三個月股價已大漲15%，看好股價將持續向上，主要是中鋼近期營收增加，以及供不應求將帶動鋼價持續調漲。

外資表示，中鋼可望在今年第4季正式轉盈，主要原因為，第一、後疫情時代，大中華市場的鋼鐵需求隨著政策刺激，並導致大陸以外的亞洲市場供給緊俏，第二、中國大陸限縮澳洲焦煤進口，焦煤價格走低有利成本下降。第三、中鋼大多數出口的鋼鐵產品銷往東南亞，並隨著中國大陸鋼市回穩，未來幾年都可望受惠報價走堅。

外資對中鋼今、明、後年每股純益（EPS）預測上修到0.01元、0.95元及1.06元，上調中鋼評級為「買進」，目標價拉升到26.5元。

(時報資訊)