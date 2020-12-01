互動(6486)11月營收受惠5G布建相關入帳，月增、年增均暴衝逾2倍，單月營收達到歷史高峰。

互動11月營收4.37億元，創造單月營收歷史新高紀錄，較11月增243.04%，去年同期增217.80%。

互動受惠於5G年中陸續開台及建置需求，5G基站建置於第四季起明顯入帳，加諸差異化整合服務的大型專案建置完成的營收挹注，致使11月單月營收達到歷史高峰，在政府鼓勵國內各大業者持續加速5G基礎建置及提高基地台覆蓋率政策下，互動將全力配合各大電信營運商的5G建設需求，加速人力佈局，以期提供更多與5G建置相關的專業性服務。

互動主要核心事業聚焦於電信暨寬頻網路、行動網路、數位媒體、雲端資訊及地理資訊相關之專業諮詢與建置服務，未來仍持續開發新產品應用加值服務及強化內控管理，提供專業系統整合完整解決方案的服務，期許互動的核心業務能更多元多觸角，充分發揮互動優異的系統整合實力。

(時報資訊)