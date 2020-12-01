新北市板橋板新捷運站附近竟然有一大片空地被圍籬圍著，裡面雜草叢生、垃圾散落，附近民眾向新北市議員葉元之陳情，以前為鐵路用地，但鐵路都已經遷走逾20年，居然仍有一塊地荒廢在那邊，「實在太扯了！」市府則永允諾可以將空地綠美化。

葉元之今（1日）邀集台鐵及市府相關單位會勘，城鄉局表示，可以用「新北綠家園」計畫，將這塊地綠美化，但必須取得土地所有單位的同意，這塊地目前是台鐵所有；而台鐵在現場則未具體承諾是否交由市府綠美化，僅說會在2周內進行除草及垃圾清理工作。

新北市議員葉元之今（1日）邀集台鐵及市府相關單位會勘。（葉元之提供）

台鐵解釋，現在這塊地正在參與都更，且準備移交給國有財產署。因為擔心若新北市政府現在進行綠美化，會讓國有財產署誤以為這塊地有特殊用途，導致拒絕接受移交，所以不同意市府綠美化的要求，待移交完成後，市府再去跟國有財產署談。

對台鐵的態度，葉元之感到不可思議。葉元之表示，這塊荒地面積高達746平方公尺，且位於捷運線旁，圍籬內雜草叢生及垃圾散落，嚴重影響市容及都市衛生，公家機關竟因自身的本位主義，拒絕市府綠美化的好意，進而影響新北市民的權益。

葉元之表示，這塊地都更時程必將歷經多年，他會請市府持續和台鐵及國有財產署溝通，爭取活化這塊菁華地段的土地，除綠美化外，也可考慮暫時開闢為停車場，紓解周邊住戶的停車需求。

(中時 )