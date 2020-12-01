適逢陸美關係陷入緊張、美國新一屆政府即將上台，美軍處理對中事務的高層人事傳將再度變動。有消息指，川普政府準備提名太平洋艦隊司令阿奎利諾（John Aquilino）出任印太司令部司令，負責指揮美軍在該地區的軍事行動。

美國媒體11月30日引述官員說法報導，一旦阿奎利諾海軍上將的提名獲得參議院確認，他將接替即將退役的戴維森（Phil Davidson），出任印太司令部司令，惟具體時間點尚不清楚。如果民主黨籍總統當選人拜登不認可本次提名的人選，他上任後亦可加以推翻，目前拜登過渡團隊拒絕針這起人事案發表評論。

據報導，駐韓美軍司令、陸軍上將艾布拉姆斯（Robert Abrams）也是川普政府的1個考慮人選，但根據慣例，過往向來由海軍將領指揮美軍在太平洋的行動。

阿奎利諾於2018年5月出任太平洋艦隊司令，此前則是第5艦隊司令，負責指揮海軍在中東的行動。

近年美國把戰略重心由中東移至太平洋，2018年5月將太平洋司令部改名為印太司令部，加強與區域內國家如日本、澳洲、印度的合作，制衡北京威脅。資料顯示，從美國西岸至印度西部邊境、北極至南極都屬於印太司令部負責區域，區內共有37.5萬名軍方及文職人員及200艘軍艦，其中包括5艘航空母艦與2460架軍機。

(中時 )