大陸女演員鄭爽因電視劇《微微一笑很傾城》爆紅，成為許多人的女神，而她也是罕見坦然承認整型的女星；先前鄭爽才被拍到憔悴身影，遭質疑顏值崩壞，但近日她替新節目錄製的宣傳短片曝光，嚇到大批粉絲，因為她疑似又「進廠維修」，撞臉多名女星，引起熱議。

真人秀節目《乘風破浪的姐姐》創造超高討論度，近期又推出男版選秀節目《追光吧！哥哥》，有一些曾是男神級的藝人出演，像是陳曉東、明道、汪東城和杜淳等等；而鄭爽擔任節目的「追光觀察員」，她因故未能出席節目發布會，特地拍了一段影片替哥哥們加油，但畫面曝光後她的外貌又成為話題。

近日她替新節目錄製的宣傳短片曝光，嚇到大批粉絲，因為她疑似又「進廠維修」，撞臉多名女星，引起熱議。(圖/ 摘自微博)

影片裡鄭爽長髮披肩，臉頰不像前陣子被捕捉到爆瘦的模樣，雙頰飽滿還出現水嫩蘋果肌，看起來狀態極好；但這樣子的鄭爽卻遭網友狠酸，「長得像張雨綺的鄭爽」、「我以為是宋茜」、「像普通人，沒有她自己的辨識度了」、「我以為張嘉倪」、「我以為是楊子姍」、「她是不是開眼角了」。

鄭爽的甜美外貌一直是粉絲討論的話題，她在爆紅後也坦承，過往因缺乏自信心整型，後來也將鼻內填充物取走；但這次外貌又奇蹟似進化，不免令網友認為鄭爽又「進廠維修」，升級她的美貌。

(中時新聞網)