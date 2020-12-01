台船董事長鄭文隆表示，在歷經多年的沉潛改造後，台船近期已逐漸浮現轉型效益，統計至9月止，台船公司手持訂單合約金額約新台幣900餘億元，尚待執行中金額約新台幣600餘億元，為了因未來承攬大型專案，也同步展開增資計畫作業，屆時資本額可從目前的47.3億元倍增至100億元，明年也有機會力拚轉盈。

台船今日召開法說會，展望未來10～20年，國艦國造部分將有高達數千億的業務及任務。鄭文隆說，相較於1990年時，台船承造成功級艦時期，其資本額為169.5億元，目前的資本額略顯太低與不足，亦不利於承攬大型業務，因而向行政院提出調整資本額為100億元之構想，以遂行任務之進行。

鄭文隆透露，此構想經行政院召集相關部會多次討論後，於今年10月21日正式函復經濟部同意辦理，增資計畫預計於12月中旬送件，並期望於明年3月完成增資作業。目前計畫發行4億5千萬股，依政府相關法令，其中10％將於市場公開抽籤，10％～15％由員工認購，其餘75％～80％由原始股東認購，不足數找尋特定人認足，台船公司目前泛公股約佔47％，民股約佔53％。

鄭文隆說，台船自2017年啟動轉型計畫，同時積極致力於各項內部改造措施之推展，將長期倚賴營收占比達90％以上的商船業務逐步調降，並全力拓展國艦國造與離岸風電業務，展開各式產線調整與建置、人力資源調整及訓練等工作，擘劃造艦、造船、風電三大營運事業體。

以台船環海為例，2019年10月已與「海龍離岸風電計畫」簽署台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約；同年11月，再陸續簽訂「中能離岸風場」水下基礎運輸與安裝工程合約，及風機運輸與安裝優先承攬商協議，台船環海與海龍、中能風場團隊共同為推動台灣離岸風電在地化產業關聯政策邁向一個重要里程碑。

台船防蝕公司致力發展成為全台灣最安全的EPC統包商，以專業PCM管理團隊，提升成為規劃設計施工公司，延續麥寮石化統包工程經驗，拓展至石化興建工程，並跨足石化產業、風電產業及在職訓練等培訓，培育出更多相關人才，增強軟實力，建立自有工班、強化自有施工能量。

(中時 )