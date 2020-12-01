精銳建設行程安排參訪東海大學路思義教堂及台中國家歌劇院，讓小朋友親炙藝術地標。（盧金足攝）

12月喜迎耶誕節的歡樂氣氛，很多小朋友期望耶誕老公公送來禮物，但在偏遠地區的學童，家長忙於生計，孩子難奢求禮物，從2017年開辦已持續5個學期的「許願樹美學上山計畫」，邀請9所偏鄉師生參訪台中國家歌劇院，網美打卡熱點的「藝游位境」藝術園區，讓美學教育走出教室。

將美學師資送到山上的學校，精銳建設每一期也都會舉辦一次校外教學「美學營」，原訂今年暑假舉辦美學營，考慮疫情改為戶外藝術參訪，卻也有意外收穫。

從「玩中學」的走讀行程，讓無所不在的美學養份，自然而然地在孩子的心中留下足跡，「孩子們綻放的笑顏就是最棒的成果展！」精銳建設說，每個孩子都有無限可能，許願樹未來發展成實現夢想的繁花盛景。

苗栗華興國小校長陳佳琳說，很多孩子是第一次來台中，感謝精銳建設安排豐富多元的藝術一日遊，以創意、活潑方式推廣美學，除了讓孩子們大大增廣美學視野，有助於學校營造美學環境，涵養師生藝文素養，獲益良多。

參加藝術一日遊的學校包括苗栗縣南湖國中、圳頭國小、大湖國中、南湖國小、大湖國小、華興國小、霧峰復興國小、南投地利國小、法治國小等九所國中小學校。

藝術之旅第一站是精銳邀請當代藝術家共同打造的大型戶外藝術園區「藝游位境」，充滿繽紛多彩元素的「奇幻森林」場景，在視覺感官刺激同時，觸發孩童們豐富的想像力與好奇心。

精銳品牌部團隊化身為美學小老師，以淺顯易懂方式，介紹藝術作品的創作理念，激發出小朋友們不設限的聯想力，個個爭先舉手向大家分享自己的心得。

位在東海藝文特區的「藝游位境」園區，是精銳AAM藝術館第二次移師戶外舉辦大型藝術展，將美學帶到戶外、走入生活，自9月20日開展以來廣獲大眾回響，累計參觀人數已逾4萬人，成為台中最美拍照打卡點，展期到今年12月27日，精銳秉持生活美學的品牌價值，未來建案落成後，也將收藏部份藝術家作品裝置於社區公設空間。

藝術之旅第二站前往盛名遠播的東海藝術國小，該校鄰近東海藝術街，極富人文藝術氛圍，學校發展主軸涵蓋國際藝術教育，包括校園設計開放綠帶，並運用大量裝置藝術將在地文化特色呈現無遺，讓參訪師生印象深刻。

孩子們漫步在東海國小，草皮上的校羊「波特」，成為參訪中的驚喜彩蛋，行程也安排參訪東海大學路思義教堂及台中國家歌劇院。

學生們對參訪活動充滿期待，師長為求行程安全、順暢，特別提前一周勘查路線、計算停留時間，確保完成愉快安全的藝術之旅，各校貼心準備感謝狀致贈，對精銳建設投入美感教育表達感謝。

(中時 )