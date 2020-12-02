婚姻是一件人生大事，想要結婚的人都希望能夠找個適合自己的好對象，互相扶持幸福過一輩子。運勢命理網站「知命命理」分享以下4個生肖組合最適合結為夫妻，婚後不但能提昇彼此的財運，感情還會越來越恩愛，成為大家羨慕的對象。

▍1.虎VS兔

屬虎人比較威武霸氣，天生不服輸的個性，而屬兔的人溫和柔情，懂得以柔克剛，所以兩人就算吵架，也不會把屋頂掀翻，頂多就是鬥鬥嘴；就算吵得兇，這些負面情緒很快就過去了，兩人都不會記仇，因為彼此都是為家庭著想的人，所以就算吵架，也會記著彼此的好，吵鬧一輩子，始終不離不棄。他們簡直就是恩愛夫妻的模範，並且有足夠的資源養育子女，越恩愛，越有錢！

▍2.馬VS馬

屬馬的人不愛被管，而且脾氣有點暴躁，要是兩個屬馬人在一起，一定會三天一小吵、五天一大吵，誰也不讓誰。但是這兩個生肖要是做了夫妻，同樣屬馬，彼此都非常了解對方，越來越看得到對方身上的優點，也懂得反思自己的缺點，雙方都能為了對方而改變、包容，婚姻長久，越來越恩愛。

▍3.虎VS蛇

蛇虎自古以來算是不合的生肖組合，相處時彼此都會有些不自在，老一輩都認為屬蛇人和屬虎人不適合結婚，他們如果沒有保持一定的距離，就只會把目光全放在缺點之上，這也是為什麼屬虎人、屬蛇人剛結婚時吵架吵得特別兇的原因。但還是有許多的虎蛇夫妻，吵了多年也不分開，就是因為他們的關係是越吵越親，吵多了才發現其實離不開彼此，照樣能把婚後日子過好！

▍4.馬VS猴

屬馬和屬猴非常相配，他們能建立和諧美好的家庭，兩人在一起樂趣多多，十分有默契，他們會互相照顧對方，屬馬的男人勇敢、脾氣好，他們頭腦靈活對人真誠，屬猴的女人聰明、善解人意、精力充沛，多才多藝，這兩個人結合在一起，財運會越來越好。他們生出來的孩子天生是龍鳳命，未來會成為全家人的驕傲。

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(中時新聞網)