苗栗縣大湖地區草莓、溫泉季來了，大湖警分局統計，目前周末假日，平均有1萬人次、3500輛車次進出大湖、泰安，隨著活動宣傳，人車流量將逐步上修，為加強交通疏導，分局製作QR Code小貼紙分送遊客，並自即日起張貼至各觀光果園明顯處，方便民眾查詢替代路線地圖。

今年草莓提前上市，觀光果園業者指出，疫情影響，加上部分果園提早開放採果，大湖地區假日遊客增加，生意也較往年熱絡。大湖警分局觀察國旅爆發人潮，預估連假期間大湖地區易交通壅塞，提早啟動交通疏導措施，並新製QR Code貼紙，方便民眾掌握路線。

大湖警分局因應草莓、溫泉季，提早啟動交通疏導措施，並新製作QR Code貼紙與告示牌，方便民眾查詢替代路線與地圖。（巫靜婷攝）

大湖警分局因應草莓、溫泉季，提早啟動交通疏導措施，並新製作QR Code貼紙與告示牌，發送給草莓園商家宣傳，方便遊客查詢替代路線與地圖。（巫靜婷攝）

大湖警分局統計去年元旦連假，共有8萬多人次、4萬餘輛車次湧入大湖、泰安，平均每日就有2萬1382人次、1萬餘輛車次。遊客大多經由台72線進出，最容易塞車的時間為假日下午3時至5時，較易壅塞路段為大湖酒莊前及台3線與苗62線口，民眾可多使用替代道路。

警方將機動調整台3線沿線路口北上號誌，延長綠燈開放時間，另於台3線南北雙向機動巡邏，嚴禁車輛占用車道臨時停車。建議北部民眾可由國道1號頭份交流道沿台3線，由三灣往獅潭方向進出，也可由苗栗交流道經公館鄉由台6線進出；南部的民眾，可由三義交流道，沿縣道140線、苗130線進出。

大湖警分局長廖志明表示，希望透過業者、遊客、警方共同維護交通疏導，民眾使用智慧型手機掃瞄QR Code貼紙後，可連結至分局粉絲專頁查詢相關交通資訊，也能利用警政APP及路況即時影像APP查詢路況，避開交通尖峰時段，一路順暢好行。

(中時 )