大陸新三板轉板細則近日對外公開徵求意見消息，再次激發資本市場熱情。目前被列入精選層掛牌的36家企業中，有26家企業可望轉板在創業板上市，另有4家公司也有機會轉至科創板上市，進而刺激36檔精選層個股11月30日普漲，其中萬通液壓、鹿得醫療全天大漲16.15％和14.83％，漲幅最差的森萱醫藥也微漲0.5％。

北京南山投資創始人周運南認為，轉板上市概念行情不會只是一日遊行情、不可能一步到位，研判轉板上市概念股將會是螺旋式上漲，但同時非概念股可能還會下調，由確定性和預期帶來下一步的二級市場分化。

據《21世紀經濟報導》指出，滬深交易所上周11月27日發佈《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司向創業板轉板上市辦法（試行）》公開徵求意見，並指出新三板掛牌企業想轉板上市，除需滿足「在精選層連續掛牌1年以上，且最近1年內不存在股轉公司規定的應當調出精選層的情形」條件，還需在市值、財務指標上符合科創板或創業板IPO標準等多重規範。

(旺報 )