記憶體品牌十銓(4967)搶占DDR世代更替先機，預計最快可於2021年第三季推出DDR5記憶體產品。看好新世代所帶來的效率提升，能運用於大智慧數據運算等用途。

十銓領先布局DDR5新世代，將於2021推出ELITE記憶體DDR5系列。公司在DDR3、DDR4階段累積20多年的產品開發經驗，預計於JEDEC頒布DDR5 SDDRAM標準後，積極與各原廠洽談，攜手開創DDR5新世代商機。

十銓科技規畫DDR5市場布局，將配合CPU雙龍頭英特爾(Intel)、超微(AMD)DDR5平台發表時間，預計最快可於2021年第三推出DDR5記憶體。

十銓科技將以全球熱賣的ELITE記憶體產品線，成為DDR5 DRAM的首波生力軍，預計推出單支16GB、4800MHz的規格，不僅工作電壓從前一代的1.2V下降至1.1V，資料傳輸速率提升到4,800-5,200 Mbps，在功耗下降10%同時提升了最高1.6倍的傳輸速率。此外，現今DDR4記憶體如需具備ECC錯誤修正功能，須額外增加晶片，但DDR5記憶體支援On-die ECC錯誤修正，自身即可修復錯誤單位，使系統穩定度大幅提升。

(時報資訊)