美股三大指數隔夜收跌，然亞洲主要股市周二全數收紅。恆指開高走高，周二收紅，未完全收復周一失土。

周二香港恆生指數漲226.19點或+0.86%，為26567.68點。國企股(H股)漲113.17點或+1.07%，為10659.64點。紡織製衣股、食物飲品股分別收漲2.11%和2.09%，領漲大盤。

繼昨日川普國防黑名單議題，半導體股和石油天然氣股再領跌，分別跌1.68%和0.60%，為表現第二三差的板塊。

繼昨日暴跌14%，中海油再收跌4.67%；中芯國際小跌0.15%。

航空股、內地保險股、內地銀行股皆上漲。

恆生科技指數跟隨納指下挫，收跌0.42%。阿里跌1.6%，京東跌0.88%，小米跌1.32%，惟騰訊上漲2.66%，報578港元。

美團繼昨日暴跌7.0%，今日小跌0.28%。美團周一公布未審核的第三季財報，周一股價在公布財報前已先收跌。第三季營收年增28.8%，為人民幣354億元；淨利年增374%。市場出現美團股價見頂的觀點。

(時報資訊)