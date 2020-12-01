國際美元續弱，且台股回神大漲，但由於外資偏匯出，且出口商進入月初的拋匯需求退散，新台幣升勢暫歇，上演股匯不同調，尾盤央行進場調節後，終場收在28.837元兌1美元，貶值1.3分，為連續二個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量12.79億美元。

外匯交易員指出，台股一日重挫後展開反攻並大漲162點，一舉收復13,800點，且外資雖轉為小幅買超，因前二個交易日合計大賣逾650億元的資金偏匯出，加上時序進入月初，出口商無拋匯需求，使得新台幣逆勢走弱，盤中最高價28.515元，低於前一個交易日的28.5元，但央行堅守防線的態度不變，尾盤作價阻升後，仍回到28.8元價位。

外匯交易員認為，今年已來到最後一個月，接下來隨耶誕節假期愈靠近，外資展開年終結算並啟動休假模式，操作上可能偏保守，但由於對新冠疫苗的期待，市場風險性資產回溫，不排除還是偏匯入，新台幣短線應是欲弱不易居多。

(工商 )