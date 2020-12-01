恒指反彈226點 收升0.86％ 16:492020/12/01 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數繼上一日下挫逾500點後，1日強勢反彈逾兩百點。 恒指開高81點，開盤一度升幅縮窄僅升33點，來到26,375低點，中午報26,586點，升244點。尾盤升幅收窄，收報26,567點，升226點，漲幅0.86％。 國企指數收升113點，漲幅1.07％，報10,659點。大盤全日成交額1,531.26億港元。 (工商 ) #收升 #漲幅 #恒指 #升幅 #香港恒生指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指反彈226點 收升0.86％ 16:492020/12/01 財經 金融類股發力 A股三大股指午盤收漲逾1％ 12:112020/12/01 財經 《金融》全球股市11月強漲12.7％ 史上單月第2大 17:212020/12/01 財經 恒大物業定價每股8.8港元 明日港交所掛牌 15:592020/12/01 財經 陸製造業復甦 11月PMI升至52.1 04:102020/12/01 產業財經 《韓股》出口、製造業報喜 韓股大漲1.66％ 16:142020/12/01 財經 港股恒指午盤收漲0.93％ 中資金融股集體上揚 12:402020/12/01 財經 全球股市11月強漲 台、美、歐、日股市12月有望接棒上攻 17:302020/12/01 財經 《日股》疫苖消息＋振興案題材 日經指數創近29年半新高 15:572020/12/01 財經 《美股掃瞄》美股收黑 道瓊指數創史上最大月漲幅 11:252020/12/01 財經 財經熱門新聞 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 財經 川普再揮拳！ 美制裁陸企CEIEC 真正原因曝光 - 財經 抵押房子又信貸玩股慘虧300萬 40歲負債慘案點出5警示 - 財經 痛打一帶一路？ 川普狂拉黑陸資企業 拜登也躺槍 - 要聞 20.6元現增價 郭瑜玲：真的太便宜很捨不得 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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