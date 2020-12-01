香港恒生指數繼上一日下挫逾500點後，1日強勢反彈逾兩百點。

恒指開高81點，開盤一度升幅縮窄僅升33點，來到26,375低點，中午報26,586點，升244點。尾盤升幅收窄，收報26,567點，升226點，漲幅0.86％。

國企指數收升113點，漲幅1.07％，報10,659點。大盤全日成交額1,531.26億港元。

(工商 )

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