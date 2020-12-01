阿Ken、納豆與安心亞1日主持中天綜合台《同學來了》，納豆近日以《同學麥娜絲》奪下金馬獎男配角獎，他笑稱那天遇到雙料影后陳淑芳忍不住說：「阿姨妳說不漲價，我們都不能漲耶。」沒想到她反而勸「不要漲，我們才有更多戲可以演。」他自嘲片酬本來就不高，但也認同：「價錢不是重點，有好戲一定演。」阿Ken笑曝納豆得獎後「通告」太多，他連請吃飯都要排到下周，安心亞也笑喊：「我第一時間傳訊息給他，到現在都沒回啊。」納豆一旁直求饒。

至於外界最關心的納豆婚事，阿Ken先是幫忙緩頰搞笑說：「我是為依依（納豆女友）著想啦，對她來說，求婚也不一定是好啊。」納豆連忙發聲抗議，後才表示：「我要嚇死你們，不要在大家催促下進行，我要自然而然完成後，再跟大家說。」他曝鍍金後生活變化很大，走在路上，很多民眾都會主動恭喜自己，讓他非常幸福。

阿Ken（左起）、安心亞與納豆擁有好交情。（中天綜合台提供）

之前納豆曾支持阿Ken執導處女作電影《練愛iNG》，買下200張票，納豆笑說：「我上次有包200張票，希望他能記住這個恩情。」隨即吐真心話，知道好兄弟阿Ken為拍電影經濟不寬裕，所以沒有特別催促，但有透過粉絲團對舅舅侯友宜許願包場，希望可收到回音，阿Ken笑說：「他舅舅真的人很好，每次看到我都說：謝謝你對納豆的鼓勵，如果沒包場，就是納豆的問題。」

(中時 )