營養師林昱蓁利用食物圖卡讓病友認識慢性腎臟病飲食選擇。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

衛福部苗栗醫院有鑑於國人罹患慢性腎臟病人數眾多，而腎臟病是不可逆的疾病，除控制好原本的慢性疾病，搭配飲食與生活習慣的調整以外，1日透過「腎利方程式」病友會，介紹尿毒素吸附劑、酮酸胺基酸營養劑等藥物使用，將有助部份的慢性腎臟病患者延緩病情惡化。

部立苗栗醫院腎臟科主任吳文中表示，每位慢性腎臟病的病人腎功能惡化的速度大多都是固定的，可透過檢查血液或尿液中的尿毒素，做為腎臟功能指標之一，而尿毒素是每日攝取的蛋白質代謝廢物總稱，尿毒素越高代表腎臟功能越差，尿毒素也會造成血管壁硬化增加高血壓與心衰竭的風險，也可能損壞骨骼品質，增加骨折風險，由於部分的慢性腎臟病人，經由專業的腎臟科醫師評估後，可以使用延緩腎功能惡化的藥物，如：尿毒素吸附劑、酮酸胺基酸營養劑。

吳文中說明，尿毒素吸附劑，是經由腸道直接吸附親蛋白質尿毒素，再從糞便直接排出，減少體內親蛋白質尿毒素累積。酮酸胺基酸營養劑在體內可以經由轉氨作用結合蛋白質代謝後的產物─含氮廢物，再轉化成部分人體必需胺基酸，降低體內含氮廢物的產生。研究證實，可延緩腎絲球過濾率下降，並減緩腎臟功能惡化來達到延緩腎臟惡化的效果。

此外，營養師林昱蓁說明，要減少尿毒素最好的方式，就是減少飲食中蛋白質的來源，尤其是會增加尿素氮產生的低生物價蛋白質食物，如麵筋、麵腸、麵輪、烤麩等麵筋製品，以及腰果、杏仁、花生、瓜子、芝麻等堅果類，綠豆、紅豆、蓮子、薏仁、碗豆等全榖雜糧類，要少吃。

針對第1-3期的前期慢性腎臟病不需要刻意執行低蛋白飲食，建議每天不超過每公斤體重1.0克攝取，第4期開始須執行低蛋白飲食原則，蛋白質攝取量控制在每公斤體重0.8克，第5期更嚴格控制在每公斤體重0.6克，才能有效延緩腎臟功能惡化。

林昱蓁說，執行低蛋白飲食時，最怕病人熱量攝取不足，建議補充低氮澱粉的食物取代正餐中主食或作為點心的選擇，以苗栗地區常見的食物為例，如炒米粉、炒冬粉、水晶餃、肉圓等都是低氮澱粉食物。但因水晶餃和肉圓所包的餡料大多是肉類，需要去除後再吃，避免攝取過多的蛋白質。市面上也有為慢性腎臟病人所設計的低蛋白米，適合習慣吃飯的病友選擇，減少一餐中從全榖雜糧類攝取到的蛋白質。

苗栗醫院提醒，配合醫師安排的追蹤與藥物治療，做好飲食控制、減少高蛋白攝取或採取低蛋白飲食，可以延緩腎功能惡化速度，甚至可能不再惡化，在有生之年都不會需要到洗腎。

(中時 )