中國外交部發言人趙立堅日前用假圖片嘲諷澳洲軍人駐阿富汗期間殺害平民及俘虜，澳洲總理要求中國道歉。中國堅拒道歉，甚至指控澳洲激化民族主義，怪罪中國惡化兩國關係。

趙立堅昨天在推特放上這張假圖片，畫面中一名穿澳洲軍服的男子左手挾持一名包著澳洲國旗的阿富汗小孩，右手握著匕首，刀鋒架在小孩脖子上。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）隨即召開記者會要求中國刪除這則貼文並且道歉。

澳洲國家廣播公司（ABC）今天報導，中國拒絕道歉，中國駐坎培拉大使館今天並發表聲明，指控澳洲政府試圖轉移外界對澳洲軍人在阿富汗犯下暴行的關切。

中國大使館的聲明也指出，澳洲政府試圖「激化澳洲的民族主義」，「一些澳洲政治人物與媒體的憤怒和怒吼不過是對趙先生推文的誤讀與過度反應」。

聲明指出，澳洲對這則推特貼文的反應有兩個目的，一個是轉移外界對澳洲軍人所犯惡行的關切；一個是將雙邊關係惡化怪罪給中國。

澳洲11月發表布瑞爾頓報告（Brereton report），揭發澳洲國防軍（ADF）在2005年至2016年期間殺害平民及俘虜的暴行。趙立堅在推文圖說指出，澳軍殺害阿富汗平民和俘虜情事令人震驚，「我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責」。

中國大使館也聲明中再度強調，「我們建議澳洲面對士兵在阿富汗犯下的罪行，追究肇事者的責任，並為受害者伸張正義」。

澳洲發表布瑞爾頓報告時，澳洲國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）即為澳洲士兵在阿富汗的行為向阿富汗人民誠心且毫無保留地道歉。他並說，士兵所涉案件將依澳洲司法處理，並依個案採取紀律處分，任何做法都有可能。

(中央社)