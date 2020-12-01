大湖草莓開園了，苗栗縣長徐耀昌（左四）品嘗大湖草莓乳酸氣泡飲，歡迎全國民眾來大湖、泰安遊玩，採草莓、泡溫泉，品嘗特色料理。（巫靜婷攝）

大湖草莓邁入盛產季，農會邀請老中青3代情侶來大湖品嘗草莓，創造自己的愛情故事。（巫靜婷攝）

大湖草莓豐收，今年以愛情主題行銷，除了酒莊祭出優惠，還有許多餐廳端出草莓創意料理。（巫靜婷攝）

大湖草莓品質好、口感佳，預估產期可到明年4、5月。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖地區農會12月1日盛大舉辦開園儀式，總幹事徐欽志指出，今年入冬後天氣穩定，加上大湖地區日夜溫差大，草莓較往年早熟約2周，現已正式進入盛產期，品質好、口感佳，預估草莓產期可到明年4、5月，搭配酒莊活動折扣，這季營收有望較去年成長1.5倍。

大湖又稱草莓王國，每到草莓季全浸泡在草莓香甜滋味中，今年農會以「愛情」主題行銷，邀請老中青三代情侶來大湖採草莓、談戀愛，有年輕情侶手捧鮮紅欲滴的草莓直呼「像極了愛情」，農會也趁勢從即日起至12月12日推出優惠活動，期間到品酒區及農特門市，酒莊商品消費全面88折。

大湖地區農會徐欽志指出，今年大湖種植草莓面積較去年多，但以全縣平均來看，與往年差不多，總栽培面積約500公頃，不同之處在於今年栽培時間提早，9月底就種，因此產期也提早，目前一期花到尾聲，約9成5的花盛產果實，浪漫台3線沿線都有觀光果園開放採果。

今年逢乾旱，但對草莓栽培影響不大，徐欽志表示，雖然草莓喜歡雨水少，但氣溫高，草莓紅得快，觀察11月份生產的果實較小顆，甜度也掉了1、2度，12月份後氣溫明顯下降，品質提升果實較大、甜度高，加上今年草莓苗健康，補植率低，產量也會提高，價格也比較穩定，可說是豐收之年。

(中時 )